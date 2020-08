Birame Faye débarque au Basquet Girona. L’international U19 sénégalais (2m06) vient renforcer le secteur intérieur du promu en LEB Oro pour la saison 2020-2021.

La saison dernière, il a évoluait sous les couleurs de Gipuzkoa. En 18 matchs LEB Oro en Espagne, il a enregistré une moyenne de 3.5 points et 2.1 rebonds la saison. Mais c’est la saison précédente (2018-2019) qui a été plus prolifique pour Birame Faye, avec Avila Autentica El Bulevar (LEB Plata). En 34 matchs, il affichait une moyenne de 11.3 points, 8.0 rebonds et 1,5 contre.

Birame Faye a remporté la médaille d’argent avec l’équipe U18 du Sénégal, lors de l’Afrobasket 2018 à Bamako, avant de disputer la coupe du monde U19 en Grèce. Malgré son jeune âge, il a eu un parcours impressionnant. Ce nouveau challenge à Girona lui permettra de se révéler et de franchir un nouveau pallier dans sa carrière.

BASKETSENEGAL