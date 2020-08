À l’essai depuis une petite semaine avec le club costarmoricain, Cheikh Ndoye a joué ses premières minutes sous le maillot (blanc) guingampais, avec le numéro 26.

Inapte pour les deux amicaux (face à Laval et Brest) précédents, il est entré cette fois à un quart d’heure de la fin du match. Il n’avait plus joué en match depuis mars 2019 et sa rupture des ligaments croisés du genou.

wiwsport.com