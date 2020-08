La nouvelle a été annoncée sur le site officiel de Watford : Vladimir Ivic est le nouveau coach des Hornets. Le coach de 43 ans a signé un contrat d’une saison (avec une saison en optionç avec le club de Christian Kabasele. Durant sa carrière, Ilic a coaché le PAOK mais aussi le Maccabi Tel Aviv. Il sera présent à l’entraînement dès ce lundi.

✍️ We are delighted to confirm Vladimir Ivić as the new Head Coach of Watford FC.

— Watford Football Club (@WatfordFC) August 15, 2020