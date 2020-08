Champion d’Angleterre de la saison 2019-2020, Liverpool de Sadio Mane affiche déjà ses ambitions pour la prochaine saison. Pour bien préparer le Commnity Shield contre Arsenal, les « Reds » ont repris le chemin de l’entraînement.

Ce samedi, les joueurs de Jurgen Klopp ont repris le chemin de l’entraînement. Plusieurs cadres tels que Sadio Mane, Roberto Firmino, Alisson Becker, Virgil Van Dijk ou encore la nouvelle recrue, Tsimikas, ont été aperçus à Melwood.

Le Lion de la Teranga, deja sur place, qui a enchaîné deux saisons exceptionnelles avec les Reds de Liverpool est très attendu pour nouvelle année de confirmation.

Pour rappel, Liverpool, champion d’Angleterre affrontera Arsenal vainqueur de FA Cup pour le Cummunity Shield prévu le 29 Août 2020.

𝑻𝒉𝒆 𝑹𝒆𝒅𝒔 𝒂𝒓𝒆 𝒃𝒂𝒄𝒌 and you can see all of the photos from our first training session 👇📸 #LFCPreSeason — Liverpool FC (Premier League Champions 🏆) (@LFC) August 15, 2020

The hard work starts again now 💪#LFCPreSeason pic.twitter.com/b7qGrHupGZ — Liverpool FC (Premier League Champions 🏆) (@LFC) August 15, 2020

Good to be back 🙌🔴#LFCPreSeason pic.twitter.com/P5Uk0NZbzp — Liverpool FC (Premier League Champions 🏆) (@LFC) August 15, 2020

A new 𝑰𝒏𝒔𝒊𝒅𝒆 𝑻𝒓𝒂𝒊𝒏𝒊𝒏𝒈 has arrived! 🤩 Go behind the scenes with the Reds as we regroup for pre-season ahead of the new campaign 🙌 — Liverpool FC (Premier League Champions 🏆) (@LFC) August 15, 2020

