Entre 2010 et 2013, le Lion de Guédiawaye et fils de Double Less, Balla Gaye 2, a réalisé un parcours incroyable avec cinq victoires d’anthologie, dont une qui lui a valu la couronne de Roi des arènes.

Avec 21 victoires, soit 1 de plus que son «ami» Modou Lô, Balla Gaye 2 est le recordman de victoires parmi les VIP. Mais ses succès enregistrés entre 2010 et 2013 sont d’une autre saveur et d’une importance particulière.

Modou Lô : fin d’une belle série de 14 victoires

Arrivé dans l’arène le 2 janvier 2005, Balla Gaye 2 avait déjà convaincu le monde de la lutte, notamment en survolant le CLAF de 2007 avec ses victoires sur Coly Faye, Ousmane Diop et Issa Pouye. Mais, sa carrière va véritablement démarrer le 21 mars 2010, avec son combat contre Modou Lô, très populaire et sur une série impressionnante de 14 victoires en 14 combats. Mais le Lion de Guédiawaye réussira à infliger sa première défaite à Xaragne Lô, après un combat de moins d’une minute.

Baboye : Vengeance ratée d’un Mbarodi

Quand Modou Lô perdait devant Balla Gaye 2, il avait été coaché, entre autres, par Balla Bèye 2 alias Baboye. Et ce dernier, très agité lors du combat et très amer après la défaite du futur Roi des arènes, sera invité par Balla Gaye 2 à oser prendre la revanche de son protégé. Le combat est organisé le 1er août 2010. Mais, après un déplacement latéral qui les mena en dehors des sacs de délimitation de l’enceinte, le 2ème round sera fatal au Mbarodi qui subit la loi de la force physique de son adversaire.

Tyson : l’idole contrainte à une prière surérogatoire

Avant, pendant et après leur combat, Balla Gaye 2 n’a jamais caché l’estime qu’il avait pour Mohamed Ndaw dit Tyson, dont il dit qu’il est son idole. Mais, par la force des choses, ils seront contraints à se faire face, dans une enceinte, le 31 juillet 2011. Et, après une tentative de deub sol du leader de Boul Faalé, le fils de Double Less n’a eu besoin que d’un mboot pour obliger son vis-à-vis à mettre le front contre le sable de Demba Diop. Une sorte de prière avant l’heure.

Yékini : l’aboutissement dans la sensation

Après sa victoire convaincante sur Tyson, Balla Gaye 2 semblait s’imposer à Yakhya Diop alias Yékini. Plus rien ne pouvait empêcher cette confrontation au goût de combat du siècle. Le challenge était si excitant pour le Lion de Guédiawaye que son adversaire, alors incontestable Roi des arènes, était resté quinze bonnes années sans connaître la moindre défaite. Entre ceux qui croient à une invincibilité de Yékini et les autres qui estiment que ce dernier était mal tombé, les commentaires rythment la vie des amateurs pendant plusieurs mois. Mille et une choses se sont passées entre les deux lutteurs avant cette date fatidique et historique du 22 avril 2012. Date qui verra l’enfant de Joal concéder sa toute première défaite et céder, de facto, la couronne de Roi des arènes à Balla Gaye 2. C’est l’aboutissement d’une carrière dorée. Sensationnel !

Tapha Tine : le dessert après le plat de résistance

Après avoir réussi l’exploit XXL de battre Yékini, Balla Gaye 2 est considéré comme l’incontestable favori de son combat contre Tapha Tine. Tous ou presque le voient comme le vainqueur avant même d’avoir noué le nguimb. Effectivement, Takh Ci Rip sera humilié, bastonné et terrassé par le grand frère de Sa Thiès. C’était le 2 juin 2013.

2010-2013 : les 5 victoires de Balla Gaye 2

21 mars 2010 : Modou Lô

1er août 2010 : Baboye

31 juillet 2011 : Tyson

22 avril 2012: Yékini

2 juin 2013 : Tapha Tine

