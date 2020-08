Sans grande surprise, Jürgen Klopp, l’entraîneur de Liverpool, a été désigné meilleur manager de Premier League pour la saison 2019-2020. Le technicien allemand succède à Pep Guardiola qui avait raflé le titre la saison précédente avec Manchester City.

Jürgen Klopp has been named @premierleague Manager of the Season for 2019/20 👏

— Liverpool FC (Premier League Champions 🏆) (@LFC) August 15, 2020