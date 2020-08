Jordan Henderson a été honoré par les supporters de Liverpool et devance l’attaquant sénégalais Sadio Mané et le latéral droit anglais Trent Alexander-Arnold.

Les supporters de Liverpool étaient invités à élire le meilleur joueur des Reds cette saison. Ils ont dû trancher et ont choisi Jordan Henderson. Grand artisan du titre de champion d’Angleterre obtenu par le club de la Mersey, 30 ans après son dernier, le footballeur de 30 ans a disputé 40 matches toutes compétitions confondues, pour 4 buts et 5 passes décisives.

Jordan Henderson rafle une nouvelle distinction personnelle, après avoir été désigné meilleur joueur de Premier League par le syndicat des journalistes anglais.

BRILLIANT, SKIPPER! 🙌 @JHenderson has been named our @StanChart Player of the Season for 2019/20 👏

— Liverpool FC (Premier League Champions 🏆) (@LFC) August 14, 2020