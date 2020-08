L’impact de Sadio Mané dans l’effectif des Reds depuis son premier but, 14 août 2016

Il est difficile de mettre en place ce que le joueur a fait pour le club depuis, telle a été sa constance à un niveau de classe mondiale. Il fait du football le jeu le plus facile au monde.

De plus, il joue avec un instinct si glacé qu’il pourrait être comparé à Thierry Henry et Roy Keane dans le même souffle. Mané est un gagnant né qui a retrouvé son juste niveau.

Il a marqué 81 buts et 34 passes décisives en 170 matchs à Liverpool. Il s’est montré à l’occasion le meilleur avant-centre gauche, droit et central du football mondial. Dire qu’il a défié toute attente à Liverpool serait le plus grand euphémisme des temps modernes. Un dormeur à Southampton, un joueur dont les gens se moquaient ouvertement quand Liverpool a «gaspillé» 30 millions de livres sterling sur lui cet été doux.

Le plus important de tous est la statistique de Transfermarkt selon laquelle la moyenne de points par match de Mané en Premier League à Liverpool est de 2,33. En quatre saisons, cela a été monumental pour ramener enfin le titre à Anfield, un endroit où il n’a pas encore connu une défaite en Premier League. Mané est la quintessence du voyage de Liverpool vers la suprématie nationale. Il a exposé ses intentions lors de cette toute première journée contre Arsenal et n’a pas regardé en arrière depuis.