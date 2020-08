Aux Etats-Unis depuis 2011, Yacine Diop va évoluer dans un autre pays la saison prochaine. A 24 ans, elle vient de terminer son cursus universitaire.

« J’ai eu plusieurs offres et parmi elles celle du BC Enisey et l’élite russe fait partie des plus grandes ligues en Europe. Donc, je me suis dit que ce serait une belle expérience pour moi » a t’elle déclaré sur la page YouTube Rapatakshow, expliquant son choix porté sur ce club russe.

L’ailière qui ne se fait plus présenté dans l’équipe nationale du Sénégal veut marquer son empreinte dans son nouveau club comme elle l’a fait en Louisville qui lui a rendu hommage en mars passé. « J’aime les challenges, j’aime me défier, voir jusqu’où je peux aller. Il faut viser loin et atteindre ses objectifs étape par étape. Ce sera un challenge pour moi mais je suis prêt. »

Trés apprécié par le public sénégalais notamment les jeunes, Yacine Diop a lancé un message à ces futurs Pro « Je demande aux jeunes qui jouent au Basket de rêver grand, parce que tout est possible à réaliser. Il faut croire en soi et être son premier fan. Il faut respecter les entraînements et toujours travailler ».

wiwsport.com