Ce trophée concerne les fans et les votes sont ouverts. Il sera décerné par l’association des joueurs professionnels et entraîneurs en Angleterre (PFA).

Sadio Mané est nominé et est en concurrence avec ses coéquipiers Rashford et Virgil Van Djik. Les Citizens Kevin De Bruyne et Sterling, Jamie Vardy (Leicester) sont aussi en lice. Le résultat sera connu lundi.

Voici le lien pour voter pour Sadio Mané : https://www.thepfa.com/fpotm

Voting is open for the PFA @BristolStMotors Premier League Fans' Player of the Year!

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @trentaa98

🇧🇪 @DeBruyneKev

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @vardy7

🇸🇳 #SadioMane

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @sterling7

🇳🇱 @VirgilvDijk

🙌 #PFAFansAward

Vote for your winner here: https://t.co/RCjKFAAuXv pic.twitter.com/6O9CKnCFGg

— Professional Footballers' Association (@PFA) August 13, 2020