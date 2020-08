Le transfert de Koulibaly tarde à se conclure. Manchester City reste le favori sur cette piste. Du coté de Naples, les dirigeants ont trouvé le remplaçant du Roc. Wiwsport vous propose une mise à jour du dossier Koulibaly.

Lille a rejeté hier une offre de 20 millions d’euros d’Everton pour Gabriel Magalhaes car ils ont un gentleman’s agreement avec Naples. L’issue des négociations dépendra de l’avenir de Kalidou Koulibaly. Ceci pour dire que Naples a réservé le défenseur central de 22 ans pour remplacer Koulibaly.

L’accord pour Kalidou Koulibaly pourrait être conclu pour le montant de 63 millions d’euros selon des médias italiens qui affirment que City a fait une offre avoisinant cette somme plus des bonus. Meme si Naples attends plus pour le défenseur de 29 ans (70 ME), City est confiant de conclure avec cette offre dans les jours à venir.

