On connait désormais le concurrent du PSG pour la prochaine étape de la ligue des champions.

RB Salzburg s’est qualifié ce jeudi en quart de finale de la ligue des champions. Le club allemand a battu l’Atlético Madrid (2-1). La rencontre est prévue le mardi 18 août prochain, décisive pour une place en finale. L’autre demi-finale opposera le FC Barcelone au Bayern Munich.

The first Champions League semi-final is set ⚔️ pic.twitter.com/vPn9m5fHMz

— B/R Football (@brfootball) August 13, 2020