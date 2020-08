Nommé homme du match de PSG/Atalanta (2-1) par l’UEFA, Neymar a finalement donné son trophée à Choupo-Moting, auteur d’une entrée folle qui a changé la face du match.

Impliqué dans les deux buts du PSG et très souvent menaçant pour l’Atalanta Bergame de par ses raids, Neymar a été nommé homme du match par l’UEFA à l’issue du premier quart de finale entre le PSG et l’Atalanta ce mercredi soir.

Quelques minutes plus tard, alors que le Brésilien retrouvait Choupo-Moting et son entrée fracassante puis qu’impliqué sur le premier but et buteur sur le second, il a lui fait don de son trophée de bon coeur.

𝐌𝐀𝐍 𝐎𝐅 𝐓𝐇𝐄 𝐌𝐀𝐓𝐂𝐇 🏆 pic.twitter.com/cf7uHgnRJL — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 12, 2020

