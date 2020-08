Le club français a présenté sa nouvelle recrue aux journalistes ce mercredi. Dan Ndoye est un ailier droit âgé de 19 ans. Il évolué la saison passée en prêt à Lausanne-Sport en élite suisse (30 matchs 5 buts et 8 passes décisives).

L’accord a été trouvé en janvier mais il fallait patienter jusqu’à la fin de la saison. C’est désormais officiel, Dan Ndoye est un aiglon. Il s’est engagé pour une durée de 4 ans et demi. « L’OGC Nice est un club historique en L1 et un club ambitieux. Le fait d’être prêté ces six derniers mois au FC Lausanne m’a permis de continuer à me développer et d’être prêt aujourd’hui à entamer cette aventure niçoise. J’ai eu une semaine de repos. Physiquement je me sens bien, je voulais reprendre le plus vite possible pour pouvoir prendre mes marques. Je vais pouvoir prendre le rythme et découvrir petit à petit le groupe » a déclaré le jeune joueur qui peut évoluer en équipe nationale du Sénégal, son père est sénégalais.

De son coté Patrick Vieira le décrit comme un talent brut à exploiter, le technicien apprécie la polyvalence du joueur né en Suisse. « Dan a un fort potentiel et nous avons les structures qu’il faut pour l’aider à se développer. Il s’entraîne avec le groupe depuis deux jours et montre beaucoup d’envie d’apprendre. Il va nous apporter une option supplémentaire. Dan doit apprendre, grandir et s’adapter à ce nouvel environnement. On doit le mettre à l’aise pour qu’il puisse exprimer son talent. Il peut évoluer sur les côtés, à droite comme à gauche, et je l’ai aussi vu jouer en n°9. Il aime attaquer la profondeur. »

wiwsport.com