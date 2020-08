Les dirigeants du mouvement navétane de Diourbel, impactés par la pandémie de Covid-19, ont décidé de recourir à la formation professionnelle et aux cours de renforcements des élèves, afin de pallier l’absence de compétitions sportives.

Le département de Diourbel, à l’instar des autres localités, a suspendu ses activités sportives de navétanes (championnat populaire de football) pour cause de pandémie de Covid-19. La sortie d’Aly Ngouille Ndiaye, vendredi dernier, a annulé la tenue des 6 tournois inter-quartiers organisés par certaines associations sportives et culturelles (ASC). Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique a, sur instruction du chef de l’Etat, interdit toutes les activités sportives et les rassemblements publics sur toute l’étendue du territoire national. Cette mesure aura sans doute des incidences sur le calendrier de l’Organisation départementale de coordination des activités de vacances (Odcav) de Diourbel.

Elle a anéanti la lueur d’espoir de certaines équipes et compromis l’organisation des compétitions du mouvement navétanes de la saison 2020-2021. La propagation de la maladie du coronavirus empêche donc les dirigeants du mouvement navétanes du département de Diourbel de tenir régulièrement leurs activités habituelles.

Mais ces derniers ne comptent pas rester les bras croisés. C’est ce qu’a révélé le président de l’Odcav de Diourbel, Kalidou Camara. Selon lui, la vocation de leur structure ne se limite pas à organiser des compétitions sportives. C’est pourquoi ils ont initié un projet de formation de jeunes, en collaboration avec l’Office national de la formation professionnelle (ONFP). ‘’Avec la suspension des activités sportives, nous avons cherché d’autres moyens pour occuper les jeunes à travers un projet dont le but est de former d’abord 200 jeunes (garçons et filles) en électrotechnique, électricité bâtiment, froid climatisation, mécanique générale. Ils seront formés au lycée technique Ahmadou Bamba. Les 200 autres seront formés sur d’autres métiers que l’on va déterminer dans les prochains jours’’, a-t-il indiqué.

D’après le responsable, les 400 bénéficiaires des deux phases de formation proviendront des 130 ASC, des élèves arbitres de la Commission régionale des arbitres (Cra) de Diourbel et des associations d’étudiants. Kalidou Camara et ses camarades ont aussi décidé d’organiser des cours de vacances. Pour le délégué, cette initiative s’inscrit dans la continuité de leurs activités précédentes qu’ils doivent perpétuer en 2020, marquée par une année académique tronquée par la pandémie de Covid-19 ‘’Le mouvement navétane est composé majoritairement d’enseignants. C’est pourquoi nous avons décidé de jouer notre partition dans le renforcement de la faiblesse du niveau de certains élèves. Ces cours de renforcement sont dédiés aux élèves des classes intermédiaires. Nous avons reçu le soutien du ministre de la Formation professionnelle Dame Diop pour les démarrer en début septembre’’, ajoute-t-il.

Régularisation des ASC, malgré l’absence de compétitions

Le président de l’Odcav de Diourbel rappelle néanmoins que la réaffiliation (pour les anciennes équipes) et l’affiliation (nouvelles équipes) sont nécessaires, malgré l’absence de compétitions sportives. ’’Il n’y a pas de démissions, c’est-à-dire mouvements de joueurs d’une équipe à une autre, mais les ASC doivent remplir certaines formalités administratives. Elles doivent payer 2 500 F de frais de réaffiliation pour pouvoir bénéficier de certains avantages comme les financements de la Délégation à l’entreprenariat rapide (Der) et de la formation de leurs joueurs, délégués, supporters ou dirigeants’’, recadre-t-il.

D’après le dirigeant, toutes les ASC de la zone rurale (Tocky Gare Patar Ndoulo, Ndindy et Touré Mbonde) ont fait leur renouvellement et il reste uniquement 30 des 61 ASC de la ville de Diourbel qui ont jusqu’au 15 août pour se faire régulariser.

Kalidou Camara et sa bande disent être en phase avec le gouvernement sur l’interdiction de toutes les activités sportives dans le but de préserver la santé des populations. Selon eux, il ne peut pas y avoir de matches sans l’aval de l’Etat et un respect strict d’un protocole sanitaire validé par le ministère de la Santé et de l’Action sociale. ‘’Le Sénégal est dans une lutte contre la Covid-19 depuis 5 mois et notre mouvement s’est toujours impliqué. Donc, en tant qu’organisation d’utilité publique, on ne peut pas attendre cette période de vacances pour prendre le contre-pied de nos autorités. Nous sommes un démembrement de l’Oncav qui a décidé de suivre les instructions de l’Etat’’, a-t-il recadré.

L’Odcav souhaite tout de même la fin de la pandémie Covid-19 avant la fin de l’année 2020 pour qu’elle puisse tenir ses deux finales restantes de 2019 : coupe départementale et la coupe du maire.

Enquête+