À l’âge de 13 ans, Khadjou Sambe était tombé amoureux du surf. Mais le surf est un sport à prédominance masculine dans son pays d’origine, le Sénégal , et il est rare de trouver des femmes sur les vagues. Il est encore plus rare de voir des femmes de couleur, en particulier des femmes noires, surfer, ce dont Sambe a rapidement pris conscience en commençant à progresser dans le sport. Malgré les obstacles, elle a continué, alimentée par un amour grandissant pour être dans l’eau.

Onze ans plus tard, Sambe, maintenant âgée de 24 ans, a pour objectif de participer aux Jeux olympiques de Tokyo de 2021 , sous la direction de son entraîneur, Rhonda Harper . Après que Harper ait recruté Sambe pour participer à une compétition de surf en Sierra Leone en 2014, elle l’a invitée en Californie pour s’entraîner, et de là, l’organisation Black Girls Surf est née, dirigée par Harper avec le soutien de Sambe. Ensemble, les deux ont depuis ouvert des camps de surf gratuits partout en Californie et en Afrique , dans des endroits comme le Ghana , le Libéria et la Sierra Leone, pour inspirer et entraîner d’autres jeunes filles de couleur à surfer sur les vagues.

Nous avons rencontré Sambe, qui est actuellement à leur camp de surf à Dakar, pour entendre parler de son voyage jusqu’à présent, de ses objectifs olympiques et des conseils qu’elle a pour les surfeurs en herbe.

D’où vient votre passion pour le surf?

Je suis une fille qui aime faire du sport et j’ai commencé le surf à 13 ans. Là où je vis, tout est entouré d’eau, donc tout le monde fait du surf tout le temps. J’ai grandi en voyant beaucoup de mes cousins ​​et oncles surfer. Mais je ne verrais jamais de filles noires et je me demandais toujours où elles étaient. Cela m’a donné envie de surfer encore plus, alors j’ai pu prouver que les filles aussi peuvent surfer.

Avez-vous reçu beaucoup de soutien?

Quand j’ai essayé [le surf] pour la première fois, j’en suis tombé amoureux. J’ai continué à essayer jusqu’à ce que je devienne bon dans ce domaine, mais mes parents n’étaient pas contents. Beaucoup de membres de ma famille diraient: «Pourquoi est-elle toujours avec des garçons?» J’ai commencé à avoir des problèmes avec ma famille, alors j’ai arrêté de surfer pendant environ deux ans et j’ai travaillé dans un restaurant. Mais je me donnais des discours d’ encouragement quotidiens comme: «Khadjou, non, tu n’as pas besoin d’arrêter de surfer, n’écoute pas ce que les gens disent, continue à suivre tes rêves, battez-vous pour vous-même.» Je suis retourné au surf.

Que fait le surf pour toi? Cela vous donne-t-il un sentiment de liberté?

Je ne me sens jamais déprimé quand je suis dans l’eau. J’ai cette sensation incroyable à l’intérieur. J’oublie mes problèmes. Je dis toujours aux gens que la planche est mon amour, les vagues sont mes amis et la mer est ma deuxième famille.

Vous avez toujours rêvé de devenir surfeur professionnel?

J’ai toujours rêvé de devenir un bon surfeur. Quand j’ai commencé à surfer, je ne savais pas que tu pouvais être un professionnel. Je savais juste que j’adorais le sport. Comme j’ai toujours été la seule fille à surfer avec les garçons, je ne pensais pas que ce serait plus qu’un passe-temps pour moi. Mais après avoir commencé à regarder la télévision et à voir des gens concourir professionnellement, je me suis dit: «Hé, je pourrais peut-être être comme eux un jour.» Alors que je commençais à me faire de plus en plus d’amis surfeurs, tout le monde a partagé avec moi des histoires sur les États-Unis et sur la façon dont ils ont de belles vagues en Californie . C’est là que j’ai commencé à rêver d’y aller.

Vous êtes actuellement à Dakar, équilibrant entraînement olympique et surf camps quotidiens. Comment ça se passe?

Nous essayons du mieux que nous pouvons de continuer à nous entraîner, car tout est fermé. Je veux être prêt, et dans la meilleure forme, à la minute où il est temps [pour les qualifications]. Ma journée commence par rencontrer Rhonda, nous prenons le petit déjeuner et nous nous dirigeons vers le surf camp. Nous rencontrons les autres filles et commençons notre entraînement physique – comme la course et le saut – pendant environ une heure et demie, puis sortons dans l’eau. Après cela, nous faisons une pause, prenons le déjeuner, puis retournons dans l’eau. Rhonda me donne des séances d’entraînement privées avant l’arrivée des filles et après que les filles quittent le camp de surf.

Quels conseils donneriez-vous aux jeunes filles noires qui veulent se lancer dans le surf?

N’écoutez pas ce que les gens ont à dire sur vous et combattez pour tout ce que vous voulez dans la vie. L’industrie du surf est compliquée, il faut donc être fort et avoir confiance en soi. Si vous écoutez les gens, vous perdrez de vue ce qui est important et vous vous sentirez déprimé. Tout ce que vous pouvez contrôler, c’est ce que vous faites. Et vous devez toujours respecter vous-même, votre entraîneur et la mer.