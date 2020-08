L’ailier gauche de 20 ans aurait pris sa décision concernant la sélection nationale où il veut évoluer. Le Sénégal perd un talent.

Ismail Jakobs portera bientôt non seulement le bouc, mais aussi l’aigle sur sa poitrine informe l’Express. L‘entraîneur national allemand des moins de 21 ans Stefan Kuntz (57 ans) s’est rendu mardi à Geißbockheim et s’est entretenu avec l’ailier gauche du FC Cologne ainsi qu’avec le directeur sportif Horst Heldt (50 ans) et l’entraîneur Markus Gisdol (50 ans).

Kuntz veut convoquer Jakobs pour les matchs de qualification du Championnat d’Europe contre la Moldavie (3 septembre) et la Belgique (8 septembre). Immédiatement après le camp d’entraînement du FC à Donaueschingen (20-29 août). C’est une première pour le jouer de n’a encore joué dans aucune catégorie des jeunes de la DFB et avait la possibilité de jouer pour le Sénégal – le pays d’origine de son père. « S’ils me contactaient ce serait peut-être le moment pour moi de reflechir dessus. Je peux dire que je commence à imaginer ce que serait. Mais je n’ai aucun contact avec la fédération, donc la reflexion n’a pas encore commencé pour le moment » avait t’il déclaré il y’a 5 mois concernant l’équipe nationale du Sénégal.Mais sa décision est tombée sur la DFB. Avec l’invitation U21, Jakobs a même de bonnes chances d’être nominé pour les JO 2021 à Tokyo!