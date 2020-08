« C’est un combat de tous les dangers. C’est une affiche qui va opposer un Modou Lô qui a battu les lutteurs de sa génération, a atteint le sommet et s’est installé sur le trône du roi des arènes, à Ama Baldé, le jeune espoir qui a prouvé qu’il mérite sa place chez les grands. Ce sera l’expérience de Modou Lô contre la jeunesse de Ama Baldé. C’est là l’enjeu du combat. La différence se fera dans le coaching de chaque lutteur. Ce combat sera celui des entraîneurs. Modou Lô devra faire parler son expérience, parce qu’il en a plus que son adversaire. Mais sur le plan technique je ne peux pas dire que tel est plus fort. Modou Lô a plus d’expérience vu son parcours et son palmarès. Ama devra par contre faire parler sa jeunesse. En sport, la jeunesse compte beaucoup. Maintenant la jeunesse seulement ne suffira pas à Ama Baldé pour venir à bout de Modou Lô. Il devra allier et sa jeunesse et sa technique pure et un mental en bêton pour remporter ce combat qui s’annonce difficile ».

Il avance et estime que ce combat peut être compliqué pour le roi des arènes: « Ce combat peut être difficile pour Modou Lô, dans la mesure où son adversaire aura beaucoup de supporters dans ce combat. Au Sénégal on aime la nouveauté. Modou Lô est roi depuis un an. Certains souhaiteront voir Ama Baldé lui chiper la couronne. Ils vous diront que ça permettra à l’arène de s’ouvrir et d’avoir plus de combinaisons possibles. Yékini a vécu cela devant Balla Gaye 2. Modou Lô ne va certainement pas échapper à ça. Maintenant, c’est lui d’être à la hauteur. Ama doit aussi être à la hauteur de l’évènement, car au bout, il y’a le titre de Roi des arènes qui l’attend. Sa fougue et sa confiance devront lui être utile dans ce combat ».

« Le combat Ama Baldé-Malick Niang peut servir d’exemple. Dans ce combat Malick Niang était venu pour humilier Ama Baldé. A l’arrivée, c’est lui qui a été humilié. Si Modou Lô veut s’éviter des problèmes, qu’il accorde de maximum de respect à Ama Baldé. Dans un combat de lutte, il ne faut jamais sous-estimer un adversaire et venir avec l’idée de la corriger. ça se retourne souvent contre toi », confie Ambroise Sarr au journal L’Observateur.

