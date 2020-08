Le latéral gauche s’est engagé avec Servette FC pour deux ans. Arial Mendy quitte ainsi le RC Lens qu’il a rejoint en 2018.

L’ancien joueur de Diambars a partagé sur sa page Instagram un message d’adieu au club Sang et Or. « Ce n’est pas comme ça que je voulais sortir, mais sachez que j’ai tout donné pour le club. Je ne remercierai jamais assez le RC Lens pour ce qu’ils ont fait pour moi. Ce fut un plaisir absolu de travailler avec tout le personnel et tous mes coéquipiers pendant cette période et je leur dois tout : la façon dont ils m’ont aidé à mûrir en tant que joueur et en tant que personne. Quoi qu’il arrive, le RC Lens sera toujours dans mon cœur » a t’il déclaré.

Arial Mendy n’a pas oublié de remercier les supporters. « Je n’ai pas eu l’occasion de montrer ma gratitude aux fans avec qui j’ai établi un lien solide au cours de l’année dernière, mais je suis sûr qu’ils savent à quel point je les aime où qu’ils soient. Je souhaite au club que le meilleur pour l’avenir ».

En prêt à l’US Orléans la saison passée qui est relégué en National, Lens promu en Ligue 1 ne comptait plus sur le joueur.

