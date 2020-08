Les pourparlers ont commencé entre Crystal Palace et Watford pour le transfert de Ismaila Sarr. Les Hornets réclament 44 millions d’euros pour laisser partir l’attaquant.

Les Eagles veulent désespérément renforcer leur attaque après avoir marqué seulement 31 buts en 38 matches de Premier League. Watford réclame la somme de 44 millions d’euros comme l’a annoncé wiwsport dans le but de soulager la douleur financière de la relégation. L’ailier sénégalais, 22 ans, se voit offrir à plusieurs clubs au prix fort pour créer une vente aux enchères.

The Sun informe aujourdhui que Crystal Palace est prêt à payer cette somme pour recruter le tombeur de Liverpool même si l’actuel club de Cheikhou Kouyaté n’a pas réussi à vendre Wilfried Zaha. A la base, Sarr devait le remplacer. Et les discussions entre les équipes de Selhurst Park et de Vicarage Road ont déjà commencé informe la source.

Après une premiére saison convaincante, Sarr a assuré son maintien en Premier League. Rien n’est encore définitif pour sa prochaine destination, le champion d’Angleterre est toujours en lice.

wiwsport.com