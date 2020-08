Pape Thialis Faye a ficelé deux grands combats pour la saison prochaine. Le patron de Leewto productions a offert aux amateurs le duel Tapha Tine vs Boy Niang 2 et Garga Mbossé Sa Thiès.

Dans un entretien avec le journal Les Echos, Pape Thalis Faye explique les risques de ficeler des combats dans ce contexte. La lutte traverse des moments difficiles et le promoteur affirme que actuellement investir dans la lutte c’est un risque.

« On a déjà fini de ficeler avec Tapha Tine / Boy Niang 2. On est en train de finaliser avec nos partenaires aussi. On a un modèle économique avec nos partenaires. Cette semaine on fera les dernières retouches concernant le combat Sa Thiès-Garga Mbossé. C’est compliqué en ce moment de devoir se projeter. Si un promoteur investit actuellement dans la lutte, c’est vraiment avec risque. Pour le moment, on discute avec les lutteurs, leur donne une avance et attendre que la saison soit ouverte pour pouvoir se fixer. Déjà, personne ne sait quand la saison va démarrer. On fera le minimum et on attendra pour voir si on peut organiser nos combats cette année ou repousser à une date ultérieure. Mais ce qui est sûr, c’est qu’on a déjà signé les contrats avec notre partenaire et d’ici vendredi, tout sera peaufiné », confie le promoteur au journal Les Echos.

