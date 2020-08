Papiss Demba Cissé n’a toujours pas pris de décision quant à la suite de son avenir. L’attaquant de 35 ans est actuellement agent libre et ne manque pas d’offres comme l’a informé wiwsport. Besiktas, un des prétendants s’impatiente.

Sergen Yalcin entraîneur des noir et blanc a exigé que le transfert de Papiss Cisse soit terminé le plus tôt possible et soit prêt pour le match du PAOK! Besiktas va rencontrer le club grec le 25 août prochain pour le compte du deuxième tour de qualification de l’UEFA Champions League. Malgré ses 35 ans, Cissé est le favori du technicien veut l’attaquant expérimenté sachant qu’il peut immédiatement s’adapter à l’équipe. Le sort de Balotelli, pour lequel la direction est arrivée en finale dans les négociations, dépend de Cissé.

Cependant, en raison de la nature agressive de Balotelli et des événements hors du terrain, la direction a donné la priorité à Cissé. L’argent de signature a fait freiner les Noirs et les Blancs . Si la direction ne parvient pas à le ramener à des niveaux raisonnables, elle liera Balotelli à ses couleurs rapporte le site turc Sabah.

Cissé est un joueur capable de renverser la situation d’un match à n’importe quel moment. Il a enregistré la plupart de ses buts dans la seconde moitié des matches. Il a marqué 55 de ses 128 buts en 5 ligues dans la première moitié des matches et 73 dans la seconde moitié. Papiss Cissé a réussi à marquer 17 fois en première mi-temps et 21 fois en seconde période en Super League.

