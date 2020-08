La saison dernière est arrêtée depuis le 14 mars dernier sur instruction du chef de l’État. Cette maladie très contagieuse et mortelle avait atteint une dimension inquiétante entre avril, mai et juin.

Après le déconfinement, un vent d’espoir soufflait sur la diminution des cas de Covid-19. Cet optimisme avait poussé certains promoteurs à mettre sur pied des combats pour la reprise. C’est ainsi que Gaston Mbengue a mis la main sur les combats des ténors Balla Gaye 2 face à Gris, Bombardier contre Eumeu Sène. D’autres promoteurs ont matérialisé des chocs.

Pape Thialis Faye a scellé Tapha Tine de Baol Mbollo contre Boy Niang 2 de Pikine. Garga Mbossé de Door Dooraat face à Sa Thiès de l’école de lutte Double Less. Les combats sont loin de se terminer. Cette vague de chocs annonçait une bonne saison et probablement la fin proche de l’interdiction de la tenue des rassemblements publics et sportifs.

Malheureusement, les malades atteints du coronavirus se sont démultipliés ces derniers jours. Le gouvernement est en train de durcir les mesures pour inverser cette tendance. Dans ce contexte, la reprise de la saison n’est plus envisageable dans l’immédiat. Tous ces combats vont rester au frigo pour une durée indéterminée.

