Naples a refusé l’offre de Manchester City pour recruter Kalidou Koulibaly. Selon les médias italiens, le club trouve ridicule la somme proposée et préfère attendre les autres prétendants.

L’agent du joueur Fali Ramadani a transféré l’offre de City pour KK. Pour 55 millions d’euros, De Laurentiis s’oppose fermement au départ du joueur informe IIMatino qui ajoute que le club anglais a proposé des salaires similaires à ce que gagne le joueur actuellement. Aurelio De Laurentiis souhaiterait au moins 80 millions d’euros pour vendre son défenseur. En effet, Napoli doit lever environ 150 millions d’euros cet été après avoir investi massivement dans de nouvelles signatures. Selon la Gazzetta dello Sport Kalidou Koulibaly, Arkadiusz Milik, Faouzi Ghoulam et Allan pourraient tous être sur la liste de départs.

Sur Sky Sports, le journaliste Gabriele Marcoti, correspondant de Corriere Dello sport a déclaré: « Koulibaly est un défenseur exceptionnel. C’est un joueur intelligent et un grand leader. Il a beaucoup des qualités de type Kompany que vous souhaiteriez. Mais c’est une tonne d’argent à dépenser pour un gars de 29 ans. Du point de vue de Naples, je pense qu’ils sentent qu’il y a une chance qu’il [Koulibaly] parte. Mais ils estiment également qu’il y’a un autre club qui pourrait le remplacer et c’est potentiellement Manchester United . »

Une déclaration à suivre puisqu’on parle d’un fort intérêt de Manchester United qui serai prêt à faire une offre de 70 millions d’euros. Naples pourrait revoir le prix attendu en baisse mais résistera le plus longtemps possible pour vendre son Roc au plus offrant.

