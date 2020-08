Déjà pisté par Tottenham (élite anglaise) Habib Diallo, l’attaquant sénégalais du FC Metz (élite) qui a reçu « un bon de sortie », se trouve aussi dans le viseur de Leeds, un club nouvellement promu en Premier League.

Selon le quotidien sportif français l’Equipe, qui rapporte cette information dans son édition de ce lundi, Leeds, dirigé par le coach argentin Marcelo Bielsa, s’est mis en course pour s’attacher les services de l’attaquant sénégalais de 25 ans.

Auteur de 12 buts et trois passes décisives, Habib Diallo attend « une offre satisfaisante située entre 15 et 20 millions d’euros ». Et en plus de l’Angleterre, « destination privilégiée » par le footballeur, des clubs allemands ont aussi fait des offres.

Dans un entretien avec wiwsport.com, son agent Thierno Seydi avait confié que l’attaquant sénégalais devait Tottenham depuis le mois janvier dernier. Habib a donc le choix entre deux clubs anglais. L’Equipe écrit que l’attaquant qui ne restera pas à Metz au-delà du 5 octobre, sera remplacé par son compatriote Ibrahima Niane, âgé de 21 ans.

wiwsport.com