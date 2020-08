Après Galatasaray, un autre grand du championnat turc veut recruter Cheikhou Kouyaté. Vraisemblablement, le milieu de terrain va poursuivre sa carrière en Turquie.

A 30 ans et deux ans encore dans le contrat le liant avec Crystal Palace, Cheikhou Kouyaté a des prétendants en Turquie. Alors que Galatasaray négocie pour un prêt comme l’a annoncé wiwsport.com, un autre club turc est entré dans la course au Lion. Trabzonspor veut aussi recruter le milieu défensif. Le président du club turc Ahmet Agaoglu s’est déjà entretenu avec l’agent de Kouyate et pourrait faire une offre de prêt.

Pour acter le départ de Kouyaté, le club anglais ne demande qu’une seule condition. Que le recruteur prenne en charge la totalité du salaire de Kouyaté qui s’élève à 2,5 millions d’euros par an (environ 200 mille euros par mois, soit 130 millions FCFA de salaire mensuel). Roy Hodgson, entraîneur des Super Eagles est à la recherche d’un milieu de terrain plus jeune et permettra à Kouyate de partir.

Champion de la coupe de Turquie, 2e du championnat, Trabzonspor est cependant exclu des coupes européennes pour la saison 2020-2021. Il est sanctionné par l’UEFA.

wiwsport.com