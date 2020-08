Dans un combat récemment conclu par GFM, Gouye Gui, le Roi du Simpi, aura le pari fou d’infliger sa toute première défaite à Reug Reug, l’Extraterrestre de l’arène.

Infliger à un lutteur sa première défaite est toujours une prouesse qui reste dans l’histoire. En particulier si cet adversaire s’appelle Reug Reug, que beaucoup d’observateurs considèrent comme un athlète très difficile à battre.

Après avoir réussi ce qu’aucun autre lutteur n’a pu réaliser en lutte traditionnelle sans frappe, selon beaucoup de connaisseurs, l’Extra-terrestre de l’arène n’a pas encore connu de défaite en 15 combats (13 victoires et 2 sans-verdicts). Mais dans ce duel qui sera l’un des plus attendus de la saison prochaine, Gouye Gui aura comme principale mission de battre Djiné Thiaroye, pour la toute première fois.

Est-ce possible ? Le Roi du Simpi en a-t-il les capacités physiques et techniques ? Des spécialistes répondent à ces questions.

BAFA GUÈYE, COACH RÉGIONAL DE FATICK

«Gouye Gui peut le mettre KO si…»

«Ce sont deux lutteurs guerriers qui se donnent à fond lors des grands rendez-vous. C’est un combat et chacun peut gagner. L’avantage de Gouye Gui, c’est la bagarre pure et dure, en restant prudent au niveau des jambes et de la ceinture. Quant à Reug Reug, son salut passe par la lutte pure, tout en évitant les coups de Gouye Gui. Ce dernier peut le mettre KO en cas de bagarre acharnée. Attention, si Reug Reug se bagarre, il perdra le combat».

ZALE LÔ, ANCIEN LUTTEUR

«Reug Reug est difficile à battre, mais…»

«Reug Reug est un grand champion. C’est incontestable. Il a un parcours impressionnant en mbappatt. Et est en train de faire ses preuves en lutte avec frappe. Aussi, il a l’avantage d’être très compétitif. Et il suffit de voir la manière dont il a battu des colosses comme Elton et Gris 2 pour savoir qu’il est très fort physiquement. Il peut aller très loin dans la lutte. Et j’ai été surpris de le voir placer des une-deux très justes lors de son dernier combat. Mais, il fait face à un lutteur très imprévisible. Quand Gouye Gui battait Ama Baldé (en 2012), celui-ci était très bien en forme. Et le mboott dont il s’est servi pour terrasser Siteu, lors de son dernier combat, prouve qu’il a d’autres armes que le simpi. C’est un très bon combat en perspective».

KATY DIOP ANCIEN COACH DE YEKINI

«Il sera difficile à Gouye Gui de le battre»

«C’est un combat de lutte et il n’est jamais gagné d’avance. Mais il sera quand même très difficile à Gouye Gui d’infliger à Reug Reug sa première défaite. Gouye Gui a besoin de saisir pour dérouler sa prise favorite. Alors que Reug Reug est rompu à la tâche quand il y a contact. Il lutte des bras, des mains, à gauche et à droite. Il ne devrait pas y avoir beaucoup de bagarre dans ce combat».

