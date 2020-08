Nous sommes à Udine, dans la région du Frioul (Italie). Basketsenegal part à la découverte de deux jeunes sénégalaises qui évoluent actuellement au Libertas Basket School (LBS). Âgées de 18 ans, Aïda Thiam (ailière – 1m85) et Anta Seye (ailière – 1m82) font partie de l’effectif de Libertas Basket School, club qui joue en Serie B.

Issues de la formation Rufisquoise, elles ont très tôt débarqué dans la péninsule Italienne, alors qu’elles étaient encore en catégorie minime. Aujourd’hui, elles sont devenues indispensables chez les U20 de LBS au point d’être souvent surclassées dans l’équipe A. Elles nous retracent leur cursus, et dévoilent leurs ambitions.

Le Saltigue, début de l’aventure avec la balle orange

Aïda Thiam : “J’ai débuté à Rufisque. C’est au Saltigue que j’ai appris le basketball. J’étais en catégorie minime quand on faisait un test de recrutement. Et c’est là que les portes de l’Italie se sont ouvertes pour moi.”

Anta Seye : “Mon parcours est presque similaire puisque j’ai fait ma formation au Saltigue. C’est le club où j’ai effectué mes premiers pas. Nous étions jeunes quand nous avons quitté le Sénégal. Et c’est par les tests de recrutement que nous nous sommes retrouvées en Italie.”

Une progression nette avec Libertas Basket School

Aïda Thiam : “J’ai passé toutes les catégories ici : U14, U16, U18 et maintenant U20. J’ai beaucoup progressé entre temps, le club m’a permis d’élever mon niveau au fil des années. C’est pourquoi on jouait souvent avec l’équipe A. Et je ne compte pas m’arrêter là, je suis encore jeune et j’ai beaucoup à apprendre.”

Anta Seye : “C’est avec Libertas Basket School que j’ai découvert la compétition. Ce n’était pas évident au début, surtout avec la barrière linguistique, mais j’ai pu ma’adapter à ce nouvel environnement avec les cours que je suivais. J’ai joué avec toutes les catégorie, et cette année on nous surclassait dans l’équipe senior pour participer au championnat. Cela veut dire qu’on a progressé.”

De grandes ambitions pour le futur

Aïda Thiam : “Je rêve d’atteindre le haut niveau, jouer pour les plus grands club européens dans le futur. Mais aussi poursuivre mes études. Ce serait bien de gagner quelque chose ici pour entrer dans l’histoire du club. Je sais qu’il me reste du chemin encore, et que je dois m’améliorer.”

Anta Seye : “Je joue et je poursuis mes études. Cette années je serai avec les U20 en même temps en Serbie B. de Comme tous les jeunes, mon ambition est de jouer en pro un jour. Que ça soit ici en Italie ou dans un autre pays, je rêve de jouer dans les grandes ligues européennes. Ce sera pour l’aboutissement d’un long travail qui a débuté au Saltigue.”

Une pensée au Sénégal et à l’équipe nationale

Aïda Thiam : “On y pense tous les jours. L’équipe nationale est un rêve pour tous les basketteurs. C’est dommage qu’il n’y ait pas eu de sélections U16 et U18 féminines lors des dernières campagnes africaines. Mais je me bats pour être performante et peut être un jour je serai contactée pour porter le maillot national.”

Anta Seye : “Ça fait plaisir de représenter son pays dans les grandes compétitions, c’est un honneur et j’ai toujours rêvé de cela. Pour l’instant je continue le travail, en attendant ce qui se passera dans le futur.”

