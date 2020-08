Soirée cauchemardesque pour le Roc de Napoli. Koulibaly et ses coéquipiers ont perdu devant le FC Barcelone, intenable à domicile, qui se qualifie pour les quarts de finale de la ligue des champions.

L’aventure s’arrête pour le club italien qui avait concédé au nul (1-1) lors de la manche aller. Ce soir, il s’est heurté à un FC Barcelone déterminé et un Lionel Messi, très en forme. Les hostilités ont démarré à la 10e minute avec l’ouverture du score par le défenseur français Lenglet. Un but qui a crée la polémique comme plusieurs autres dans cette rencontre notamment la troisième réalisation blaugrana. Notons qu’il y’a eu deux interventions du Var lors de ce duel et deux penalty sifflés de part et d’autre.

Sur une faute de Koulibaly, Messi a su tirer avantage de la « balayette » du défenseur pour s’accorder un penalty. Luis Suarez se chargera de creuser l’écart. Une prestation pas remarquable du défenseur le plus courtisé actuellement qui selon les « Observateurs » auraient du être le match à ne pas louper.

wiwsport.com