L’As Monaco voudrait dégraisser, plusieurs joueurs vont devoir quitter le club de la Principauté. Parmi eux, Keita Baldé Diao qui intéresse beaucoup Valence.

Dans le club français depuis août 2017, Keita Baldé Diao a fait une saison moyenne avec 21 matchs 4 buts et 4 passes décisives. Des prestations qui n’on pas convaincu le nouvel entraîneur Niko Kovac de compter sur lui pour la prochaine saison. D’ailleurs, il ne l’a pas retenu pour le stage en Pologne.

Le Lion devra se tourner vers un autre club alors qu’il lui reste deux ans dans le contrat: le temps de jeu est important. Cela tombe bien, l’AS Monaco a plus de 60 joueurs sous contrat et compte dégraisser pour recruter.

Prêté à l’Inter lors de la saison 2018-2019, il n’avait pas retrouvé l’efficacité de la période laziale. Résultat, il fait partie de ceux qui sont invités à partir par l’AS Monaco cet été. Selon Footmercato le joueur de 25 ans a lui aussi envie de changer d’air, après ces trois années un peu gâchées. Avec un salaire avoisinant les 2,5 M€ net par saison, il n’est pas accessible à toutes les bourses.

Ainsi Valence fait partie des clubs intéressés (on en trouve aussi en Italie). Mieux, les contacts sont avancés entre les deux parties. Le club che, 9e de la dernière Liga, souhaite partir sur un nouveau cycle et cherche des renforts. Il leur faudra toutefois vendre d’abord, puisque de nombreux joueurs sont poussés vers la sortie, comme Rodrigo, Parejo et d’autres gros salaires.

wiwsport.com