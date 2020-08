Qualifié pour le Final 8 de l’UEFA Champions League, le Paris Saint-Germain prend la direction du Portugal ce samedi avec un groupe de 28 joueurs dont Gana Gueye. Tour d’horizon du programme qui attend les Rouge et Bleu ces prochains jours.

Six victoires en autant de rencontres depuis la reprise, deux finales gagnées, dont une aux tirs au but, 22 buts inscrits et aucun encaissé, la préparation est réussie. C’est un groupe soudé, avec un quadruplé en poche, qui a fait le plein de confiance avant de se (re)plonger dans la Coupe d’Europe. Mise en veille comme toutes les compétitions du vieux continent en mars dernier, l’UEFA Champions League reprend ses droits ce vendredi, et samedi, avec les 8es de finale retour restant à disputer.

La dernière ligne droite se profile donc, les Rouge et Bleu affronteront l’Atalanta Bergame le mercredi 12 août à 21h, pour lancer ce format inhabituel et forcé de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Avant cela, les hommes de Thomas Tuchel se rendront à Faro, dans le sud du Portugal, pour un stage de trois jours, afin de se préparer au mieux avant de rejoindre la capitale lusitanienne. Marco Verratti, Layvin Kurzawa et Kylian Mbappé, encore incertains pour la rencontre face aux Italiens, seront bien évidemment du voyage. Samedi, dimanche et lundi, le groupe s’entraînera au Campus, son camp de base sur place, pour enclencher définitivement le mode UCL.

En fin de matinée mardi, les joueurs du club de la capitale arriveront à Lisbonne, prendront leur quartier et fouleront la pelouse de l’Estádio da Luz en fin de journée, pour le traditionnel entraînement de veille de match.

Pour raison sanitaire, aucune conférence de presse ne sera tenue lors du « Final 8 ». Mais les caméras de PSG TV vous feront vivre ces premiers jours au Portugal au plus près des stars parisiennes, et vous ne manquerez rien de l’aventure européenne qui attend nos Parisiens !

Un groupe de 28 joueurs a pris la direction de Faro, au Portugal, afin d’y préparer le quart de finale de l’UEFA Champions League face à l’Atalanta, ce mercredi 12 août à 21h à l’Estadio do Sport Lisboa e Benfica de Lisbonne.

GROUPE :

BAKKER Mitchel

BERNAT Juan

BULKA Marcin

CHOUPO-MOTING Eric Maxim

DAGBA Colin

DI MARIA Angel

DIALLO Abdou

DRAXLER Julian

GUEYE Idrissa

HERRERA Ander

ICARDI Mauro

INNOCENT Garissone

KALIMUENDO Arnaud

KEHRER Thilo

KIMPEMBE Presnel

KURZAWA Layvin

MARQUINHOS

NAVAS Keylor

PAREDES Leandro

PEMBELE Timothée

MBAPPÉ Kylian

MBE SOH Loïc

NEYMAR JR

RICO Sergio

RUIZ Kays

SARABIA Pablo

THIAGO SILVA

VERRATTI Marco

