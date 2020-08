Les Spurs de San Antonio se sont défaits de Jazz de l’Utah avec 8 points d’écart. Le club de Georges Niang a eu plus de temps de jeu malgré la troisième défaite dans la bulle.

Le Jazz de l’Utah s’est incliné pour sa 5e sortie. Goerges Niang a joué 27 minutes pour 7 points , 8 rebonds et deux passes décisives. Il a été le deuxième joueur le plus utilisé de cette partie en l’absence de 4 joueurs titulaires (Rudy Gobert, Donnovan Mitchell, Mike Conley et Royce O’Neal). Notons que le Jazz est déjà qualifié pour les play-offs. La prochaine sortie est prévue, ce soir à 19H30, face au Nuggets de Denver.

📹| Jordan: 24p | 4 3pm | 4a | 2r

Tony: 15p | 11r | 3b | 2a | 1s

Emmanuel: 13p | 5a | 1r | 1s

Miye: 14p | 7r | 2 3pm | 1s

Joe: 12p | 4 3pm | 3a | 3r

Jarrell: 8p | 6r | 3a | 3s | 2 3pm

JWF: 8p | 3r | 1a | 1s

Georges: 8r | 7p | 2a | 1s

Rayjon: 5p | 2r | 1r

Juwan: 5r | 4p | 3a pic.twitter.com/Ijuy56kXt0 — utahjazz (@utahjazz) August 7, 2020

