Le milieu de terrain sénégalais Pape Alioune Ndiaye est proche de Beşiktaş. Son pret avec Trabzonspor a pris fin et il pourrait rejoindre un autre club turc.

Selon la presse turque, Beşiktaş a rencontré le camp de Pape Alioune Ndiaye pour faire une offre. Le milieu de terrain sénégalais a évolué cette saison avec Trabzonspor et son prêt a pris fin. Beşiktaş veut renforcer son équipe pour la saison prochaine.

Pape Alioune Ndiaye a disputé 23 matchs officiels cette saison, a marqué 1 but et effectué 5 passes décisives. Ndiaye a remporté le championnat avec Galatasaray lors des saisons 2017-2018 et 2018-2019.

Teşekkürler | Badou Ndiaye, Filip Novak ve Manoel Messias’a kulübümüze verdikleri katkılardan dolayı teşekkür eder, futbol hayatlarında başarılar dileriz. Detaylar👉 https://t.co/Vae72wSPJu pic.twitter.com/q4Z0XGbKce — Trabzonspor (@Trabzonspor) August 6, 2020

