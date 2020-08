Les Scarlet Knights viennent d’annoncer le recrutement de Aicha Ndour qui va évoluer dans l’université Rutgers dans l’Etat du New Jersey pour la saison 2020-2021. Le club évolue en première division de la NCAA.

Aicha Ndour est un produit très apprécié et imposant de SEED Academy et de la Women’s NBA Academy of Africa. En 2018, Ndour a participé au premier camp de basket féminin de la NBA Academy au Sénégal informe le communiqué qui nous est parvenu retracant le parcours de la joueuse.

En avril 2019, Ndour a rejoint des participants à la NBA Academy d’Afrique, d’Australie, de Chine, d’Inde et du Mexique, en plus de certains joueurs du Canada et d’Europe, pour un minicamp de trois jours à Tampa, en Floride, qui se terminera par des matchs hors-concours à Next Generation samedi,au Final Four féminin de la NCAA.

Après trois ans à la SEED Academy au Sénégal, Ndour a terminé ses études secondaires aux États-Unis à la Cushing Academy dans le Massachusetts, jouant au basketball et au volleyball en plus de ses études.

L’entraîneur-chef du basket-ball féminin de Rutgers , C. Vivian Stringer se lance dans le futur avec la jeune joueuse « Aicha a un énorme avantage et vient de gratter la surface de ses capacités. Nous sommes ravis de l’impact futur significatif qu’elle aura sur notre programme au cours de sa carrière chez Rutgers et au-delà ».