Le milieu de terrain parisien pourrait quitter le club de la capitale française cet été. Ses prestations critiquées par les fans du club n’ont pas fait reculer deux clubs de la Premier League.

Gana Gueye pourrait faire son retour dans l’élite anglaise. Alors qu’il avait quitté Everton pour rejoindre Paris en , le Lion serait sur le départ après une saison. Le 10 sport affirme que le PSG va le vendre au plus offrant, le club est déjà sur la piste d’autres milieux de terrain. Il est aussi rapporté que le club ouvrira des négociations pour sa sortie après la campagne de Ligue des champions.

Durant cette saison écourtée en ligue 1, il a disputé 20 matchs, inscrit un but et délivré une passe décisive. 6 matchs en ligue des champions, 5 en coupe de France et 2 en coupe de la ligue. Le joueur de 30 ans est lié au PSG jusqu’en 2023. Gana Gueye a déjà ses bonnes notes en Premier league, à Everton, où il a été titulaire indiscutable.

Selon The Sun, Ole Gunnar Solsjkaer anticipe sur la saison prochaine où il veut remporter le défi de la Premier et celui de la ligue des champions. Il veut renforcer son effectif avec des joueurs de qualités. Après Sancho et Jack Grealish, c’est au tour des rumeurs sur Idrissa Gueye. Le technicien veut signer un vrai numéro 6.

Du coté des Wolves, ils s’apprêtent pour le départ de Ruben Neves. Il ne serait pas surprenant que le milieu de terrain hautement noté figure en bonne place sur la liste de souhaits de transfert d’un certain nombre de géants européens.

wiwsport.com