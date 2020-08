Le latéral droit français rejoint le Servette FC pour les deux prochaines saisons.

Cette saison, le défenseur de 23 ans a disputé 25 matches dans le championnat de National 1. Le français a réussi deux passes décisives durant cet exercice. Moussa Diallo a connu également 15 apparitions en Ligue 2 entre 2016 et 2018 avec l’AJ Auxerre son club formateur.

« Je suis très heureux de rejoindre le Servette FC ! Je me suis renseigné sur le championnat suisse, il y a des joueurs de grande qualité et de très bonnes équipes. Avoir la chance de jouer l’Europe avec le club, c’est un rêve de gosse » a déclaré le joueur qui a signé un contrat de deux ans avec le club. Le Servette FC se félicite de l’arrivée de Moussa au club et lui souhaite plein de succès pour cette saison.

𝐍𝐞𝐰 𝐏𝐥𝐚𝐲𝐞𝐫 𝐢𝐧 𝐭𝐨𝐰𝐧 🔥 Moussa Diallo signe chez les Grenat jusqu'en 𝟮𝟬𝟮𝟮 ✍️#PlusFortsEnsemble pic.twitter.com/KYPlOwdlHK — Servette FC (@ServetteFC) August 5, 2020

