Après seulement une année à Brest, Ibrahima Diallo est sur la piste de plusieurs clubs. Le milieu de terrain de 21 ans a parlé de son avenir.

Il est lié au Stade Brestois 29 jusqu’en 2023. Après 19 matchs cette saison, il est suivi par Nice, Séville, Everton ou Leicester selon Footmercato qui le considère comme l’un des dossiers chauds du mercato brestois qui va tenter de le conserver.

S’il est prêt à rester, il est aussi ouvert à un départ : « Je ne sais pas si je serais encore Brestois la saison prochaine. Je suis concentré sur Brest et rien n’a changé dans mon état d’esprit. Après, si une offre arrive, le club l’examinera et je l’examinerai, et on discutera. Mais, pour l’instant, je suis content d’être à Brest. Je vis les choses comme elles viennent, je ne me prends pas la tête, surtout. Ce n’est pas comme si je voulais partir absolument » a t’il déclaré au Télégram.

wiwsport.com