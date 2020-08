Ce n’est plus un secret, Moussa Wague ne va pas poursuivre l’aventure avec les Blaugrana. D’ailleurs, le latéral droit est sur la liste des 16 joueurs du club qui doivent partir cet été.

Dans la liste en question, on retrouve donc Neto, le second gardien,Nelson Semedo, qui pourrait finalement prolonger, est aussi cité, tout comme Sergi Roberto, Junior Firpo ainsi que Samuel Umtiti. Au milieu, le FC Barcelone est aussi prêt à se séparer de Rakitic et Arturo Vidal alors que devant, sans surprise, Ousmane Dembélé et Martin Braithwaite sont potentiellement partants.

Viennent ensuite les cas des joueurs qui étaient prêtés loin du Camp Nou cette saison, qui ne seront vraisemblablement pas conservés. On parle là de Philippe Coutinho, Jean-Clair Todibo, Rafinha, Emerson, Moussa Wagué, Juan Miranda ainsi qu’Oriol Busquets rapporte Footmercato.

Cette liste est un besoin du club d’alléger la masse salariale. Moussa Wague est courtisé par Fenerbahce et West Ham. Il n’y a pas encore d’offre officielle et le FC Barcelone voudrait le prêter encore pour une année, le contrat les liant prendra fin en 2023.

wiwsport.com