Son contrat avec Alanyaspor est terminé. Papiss Demba Cissé est à ce jour un agent libre qui pourrait continuer sa carrière en Superlig.

En dehors de son ex club qui tentait de prolonger son contrat, Besiktas était le seul club à afficher ses ambitions de recruter l’attaquant de 35 ans. Les choses ne devaient pas tarder à être officialisées selon la presse turque qui annonçaient un contrat d’un an avec option de prolonger.

Désormais les noir et blanc ont de la concurrence sur ce dossier. Le buteur vedette de la ligue (22 buts), présent dans le TOP 10 des meilleurs artificiers de la saison en Europe a aussi tapé l’œil de Fenerbahce qui le suit de prés. Classé 7e de la saison, le club turc est en pleine reconstruction pour atteindre ses objectifs la saison prochaine. D’ailleurs, il demeure toujours intéressé par le recrutement de Moussa Wague. Concernant Cissé, le Kanaryalar est en train d’observer les limites de la proposition de son concurrent pour offrir plus.

Besiktas JK 3e, va prendre la place de Trabzonspor (exclu par l’UEFA) en ligue des champions la saison prochaine. Un argument qui ne devrait pas laisser de marbre le serial-buteur Cissé qui compte 16 ans de carrière en Europe. En plus de la durée du contrat, 2 ans, ce qui serait la préférence de l’attaquant selon notre source. Le club fera son offre dans les prochains jours. Cissé se verra proposer un contrat de 2 ans plus 1 million d’euros par an.

Sa valeur marchande est estimée à 1,5 million d’euros selon Transfermarkt.

