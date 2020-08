Didier Drogba, candidat à la présidence de la Fédération Ivoirienne de Football (FIF), est celui dont le football ivoirien a besoin pour se développer selon Samuel Eto’o, et il l’a clairement fait savoir à travers des mots très expressifs.

« D’abord laissez-moi vous rappeler que tous les pays aimeraient avoir un Didier DROGBA chez eux, alors les Ivoiriens ne savent peut-être pas qu’ils possèdent une grande chance de l’avoir, si j’étais un membre de la fédération ivoirienne de football (FIF) je n’hésiterais même pas à opter pour Didier, car le football ivoirien a besoin de changement, de progression, de grands sponsors, d’investisseurs et d’évolution »

« Infrastructures : Modernisation et création de nouvelles infrastructures ; entretien et gestion des infrastructures. Développement de la Médecine du Sport (Clinique du Sport) », a-t-il indiqué.

Et de poursuivre : « Ainsi pourra prendre fin : le trafic de joueur, l’arnaque, le boycotte, l’insuffisance salarial des joueurs, entraîneurs et arbitres. Pour ça, je suis sûr que Didier en est capable ! Car avant tout, il a l’amour de son Pays. Pour ne pas regretter plus tard, ils feraient mieux de voter Didier » a déclaré l’ancien attaquant du FC Barcelone et de l’Inter Milan.



Source: I-frii