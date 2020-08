Sarr a été l’un des rares points positifs d’une saison autrement décevante pour Watford alors qu’ils ont vu une période de cinq ans dans l’élite se terminer.

Le jeune ailier sénégalais était déjà très recherché avant de rejoindre les Hornets, et est déjà un joueur clé dans la configuration nationale du Sénégal, ramassant 26 sélections à l’âge de 22 ans.

Sarr a un rythme effréné, des pieds rapides, un excellent athlétisme, une bonne vision et des passes, et a déjà fait une énorme impression en Premier League. Le jeune ailier a vraiment été à la hauteur du battage médiatique.

Il est difficile d’imaginer la star sénégalaise rester dans le Hertfordshire alors que le club cherche à revenir en Premier League dès la première tentative. Si Sarr veut rester en Premier League, Liverpool pourrait être une option solide.

Liverpool a besoin de profondeur derrière Mohamed Salah et Sadio Mane. Takumi Minamino a connu des difficultés au début de sa carrière à Anfield et Xherdan Shaqiri a subi une saison blessée. Sarr serait une mise à niveau instantanée sur les deux.

L’ancien Rennes a inscrit cinq buts et six passes la saison dernière et a terrorisé les arrières latéraux, dont Andy Robertson, de Liverpool, cette saison.

Bien que Sarr soit loin d’avoir atteint le sommet de ses pouvoirs, ses attributs bruts en font un projet attrayant pour un entraîneur comme Jürgen Klopp. L’Allemand apprécie le développement des joueurs et a une histoire de signature de joueurs relégués. Klopp a signé Robertson, Georginio Wijnaldnum et Shaqiri après qu’ils aient tous été relégués respectivement avec Hull, Newcastle et Stoke City.

