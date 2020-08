Enfin le combat Gouye Gui vs Reug Reug est ficelé par GFM. Le duel tant attendu est finalement décroché par la même structure.

GFM est finalement tombé d’accord avec Gouye Gui pour ficeler le duel. Le lutteur de Guédiawaye et son staff réclamaient une somme de 40 millions pour donner leur accord. Ils sont finalement tombés d’accord pour 35 millions.

D’ailleurs le camp de Gouye Gui doit recevoir leur cachet ce mardi. Donc c’est officiel, le duel entre Reug Reug de Thiaroye, de l’école de lutte Pape Kane et Gouye Gui de l’écurie Mor Fadam aura bel et bien lieu. Les deux adversaires ont enregistré des victoires la saison précédente.

Gouye Gui a battu Siteu et Reug Reug a terrassé Gris 2. La tension avait déjà commencé entre les deux lutteurs. Reug Reug est un jeune espoir très prometteur de l’arène. Il n’a pas encore enregistré de défaite et veut battre les ténors. Gouye Gui veut rester dans le cercle des VIP et doit freiner un jeune lutteur très talentueux.

wiwsport.com