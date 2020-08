Le FC Metz se prépare au départ de Habib Diallo. Le meilleur buteur des grenats va probablement changer de club cet été. Pas de panique du coté du staff, un autre attaquant saura le remplacer rassure Vincent Hognon.

Ibrahima Niane sera le remplaçant de Habib Diallo. Une déclaration faite par l’entraîneur des Grenats au micro de Infosports.

« Derrière Habib Diallo, on a une solution, c’est Ibrahima Niane. On y croit tous. Ce sera évidemment une saison importante pour lui. Il devra montrer des choses. Il aura l’opportunité parce que quand vous avez Habib Diallo qui marque but sur but pendant deux ans devant vous, c’est difficile de gratter du temps de jeu. Ce sera à nous de l’aider à progresser pour qu’il soit plus efficace que Habib » a déclaré le technicien français de 45 ans.

Les deux attaquants sont formés à Génération Foot. Niane est dans le club depuis juillet 2017. Cette saison, il a disputé 21 matchs et inscrit 3 buts. Il aura la lourde tache de prendre la place d’un serial buteur, Habib compte 38 buts durant ces deux précédentes saisons.

"Un jour un club" – Metz

Les Grenats gagnent en ambition Toute l'actualité du sport avec INFOSPORT+ https://t.co/u6BZuPnEdy pic.twitter.com/2P0bTyUfU9 — INFOSPORT+ (@infosportplus) August 4, 2020

