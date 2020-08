Dans une interview sur la ligue des champions, le défenseur central du FC Barcelone a parlé des attaquants les plus dangereux qu’il a eu à confronté.

« Robert Lewandowski est un attaquant très habile et très bon devant le but et à l’intérieur de la surface. De plus, il est très physique et il faut être très attentif en tout le temps car cela peut faire une différence pour vous. Romelu Lukaku est très difficile à défendre, car c’est un grand joueur et avec beaucoup de force. Je préfère ne pas être trop près de son jeu pour éviter qu’il se retourne » a expliqué le joueur francais de 25 ans.

Il a également nommé d’autres attaquants de la Premier League . « Marcus Rashford est très rapide dans les premiers mètres et il ne faut pas l’empêcher d’affronter le but, tandis que Sadio Mané et Mohamed Salah sont deux joueurs explosifs qui complètent très bien Roberto Firmino , car cela crée des espaces pour les deux autres », a déclaré Clément Lenglet.

En mai 2019, Liverpool avait renversé le FC Barcelone en demi-finale retour de la ligue des champions 4-0. Alors qu’à l’aller, les Blaugrana avaient battu les Reds (3-0).

