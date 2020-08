Le Paris Saint Germain est favori dans ce dossier. Thiago Alcantara, milieu de terrain au Bayern Munich, est en passe de signer dans le club de la capitale française.

Selon le quotidien régional allemand Abendzeintung München, Liverpool refuserait de dépenser les 30M€ réclamés par le Bayern, se limitant à 25M€. Le PSG, en revanche, n’aurait aucun problème à combler les attentes financières des Bavarois. Alcantara, lui, verrait d’un bon œil un transfert à Paris.

Thiago Alcantara est un milieu de terrain espagnol qui n’a connu que deux clubs jusqu’ici. D’où son envie de voir ailleurs à un an de la fin de son contrat. Depuis 2013, il évolue sous les couleurs du champion d’Allemagne (7 fois). Formé à la Masia, il a évolué au FC Barcelone notamment dans l’équipe A pendant 4 ans. Souvent freiné par les blessures, il demeure un milieu de terrain très courtisé en atteste les éloges de Pep Guardiola ou encore de Jurgen Klopp à son égard.

Polyvalent au milieu du terrain, il peut joueur à plusieurs postes: 6,8 ou 10. Il a presque autant de touches par 90 minutes qu’il le fait quand il est un ‘6’ .Ce n’est pas par hasard que lorsqu’il a établi un record de la Bundesliga de 185 touches pendant 90 minutes, le Bayern a remis à l’Eintracht Francfort une défaite 5-0 ce jour-là. En effet, plus proche du but de l’adversaire, il peut jouer un rôle central dans la production de moments décisifs: il est impliqué dans un but toutes les 223 minutes dans cette position, 341 dans un rôle plus défensif rapporte le site de la ligue allemande.

Une bonne pioche pour le PSG qui souffre actuellement dans le secteur du milieu de terrain. Meme avec l’arrivée de Gana Gueye et Paredes, Tuchel n’a toujours pas trouvé une solution à l’équation avec 7 milieux de terrain. Les dernières sorties de Gana sont critiquées, il ne suit plus les schémas du coach n’arrivant plus à l’utiliser en bon 6.

