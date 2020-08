Son combat contre Forza est plébiscité par certains amateurs. Malick Niang est resté des années sans adversaire. Le lutteur de Yoff veut affronter par contre Lac 2. Invité par ITV, il explique que le lutteur de Walo doit lui donner sa chance parce qu’il a des objectifs dans l’arène.

« Si j’avais su que vous allez me parler de Forza, je n’allais pas participer à l’émission. Je sais que je suis plus fort que lui et que je ne fais pas de la bagarre de la même manière que lui. Par contre Lac 2 je suis prêt, il a dit qu’il ne va plus donner de chance aux jeunes, mais qu’il me donne ma chance ».

wiwsport.com