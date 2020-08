Ainsi en a décidé le comité directeur du club de Rufisque. Teungueth Football Club va représenter le Sénégal à la prochaine ligue des champions africaines.

TFC s’est-il soumis à la décision de la fédération sénégalaise de football de ne pas lui attribuer le titre de champion? Non répond le communiqué du club champion. « Nous croyons très sincèrement, que la fédération sénégalaise de football qui a décidé de mettre fin aux compétitions alors que nous avions 12 points d’écarts sur notre premier poursuivant, nous décernera tôt ou tard notre titre de champion. Su cette question, notre avocat, Me Seydou Diagne qui accompagne le club depuis 9 ans fera tout son possible pour que nous puissions prendre ce qui nous revient de droit » informe la missive.

Selon le vainqueur de la coupe du Sénégal en 2019, cette décision est prise suite à un courrier de la FSF le 14 juillet passé, demandant une confirmation ou pas à la participation pour la prochaine coupe d’Afrique des clubs. « Si nous communiquons aujourdhui, c’est pour informer qu’en attendant l’issue de cette affaire, Teungueth FC a décidé de s’engager en ligue africaine des champions. Nous nous engageons parce que nous estimons que nous sommes champions et qu’aucun texte dans les bureaux ne nous l’enlèvera. Nous aurons pu choisir de boycotter. Mais pour plusieurs raisons, Teungueth FC estime que la meilleure solution est d’aller jouer la coupe africaine des champions. Mais aussi parce que les joueurs, les staffs et les supporters méritent cette récompense. »

Rappelons qu’il y’a un mois, le comité exécutif de la FSF avait décidé d’arrêter le championnat sénégalais. Ainsi, il désignait le Jaraaf et TFC comme les futurs représentants du Sénégal aux compétitions inter-clubs en Afrique. A l’arrêt, TFC qui occupait la tête du classement sera en ligue des champions africaines. Ce dernier avait jusqu’au 31 juillet pour confirmer ou décliner, il a rendu sa décision!

