À cause de sa série de revers, Baye Mandione a presque ses quatre appuis à terre. La descente aux enfers se poursuit pour l’enfant de Thiaroye-sur-Mer, qui est pénalisé par une série de défaites.

Baye Mandione n’en finit pas de concéder des revers. Rien que la saison 2018-2019, le leader de Thiaroye Guëm Sa Bopp a enregistré deux défaites d’affilée. Le samedi 10 février 2019, à Thiès, Baye Mandione livre son premier combat de la saison. Modou Anta de Thiès Mbollo l’atomise. Quelques mois plus tard, le samedi 14 juillet de cette même année, à Saint-Louis, il croise Gora Sock de Door Dooraat.

Au stade Me Babacar Sèye de l’ancienne capitale de l’Afrique Occidentale Française (AOF), Baye Mandione courbera l’échine une seconde fois. Les échecs se répètent pour l’ancien lutteur de l’écurie Thiaroye-sur-Mer.

Pourvu seulement qu’il puisse donner un nouveau coup d’accélérateur à sa carrière qui s’enlise dans le creux de la vague.

La saison d’avant, il a été battu après recours par Double Less 2 de l’école Balla Gaye. Sans parler de son combat nul contre King Kong de Fass et de sa défaite contre Balla Bèye 2 ou Baboye, la dernière performance de l’Ouragan de Pikine entre 2017 et 2018.

La machine à gagner Baye Mandione s’est grippée. Les soupapes sont détruites pour lui et le moteur de la performance ne démarre plus comme avant. Bref, rien ne marche pour ce lutteur. Sa notoriété en prend un sacré coup. Baye Mandione doit vite se relever pour remettre le turbo et retrouver un niveau de performance acceptable.

