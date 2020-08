Recruté libre au cours du mercato par l’Olympique de Marseille, Pape Gueye a fait forte impression hier lors de la victoire 5 buts à 1 de l’OM contre une équipe de D3 autrichienne.

Buteur au cours des 90 minutes, il s’est confié pour “l’Equipe” et ne pouvait pas rêver mieux pour ses débuts.

« Je n’imaginais pas ça : mon premier match et mon premier but avec les professionnels parce que je n’avais jamais marqué au Havre. Je suis vraiment très content d’être ici, c’est ce que j’envisageais quand j’étais plus jeune. Je ne peux qu’apprendre aux côtés de ces grands joueurs”, a confié l’ancien milieu du Havre qui va devoir maintenant confirmer.

ATLANTIC ACTU.