La justice suisse a annoncé ce jeudi l’ouverture d’une procédure pénale contre Gianni Infantino. Le président de la Fifa, visé pour ses rencontres informelles avec le procureur Michael Lauber, assure n’avoir commis une infraction et se tenir à disposition des enquêteurs.

Gianni Infantino est dans le viseur de la justice suisse. Une procédure pénale a été ouverte ce jeudi à l’encontre du président de la Fifa, dans le cadre de l’affaire du Fifagate. Le dirigeant italien est soupçonné « d’abus d’autorité », « de violation du secret de fonction » et « d’entrave à l’action pénale ».

Cette enquête s’ouvre une semaine après la démission du chef du parquet suisse Michael Lauber, mis en cause pour sa gestion du Fifagate et soupçonné de collusion avec Infantino. Les deux hommes se sont rencontrés de façon informelle à plusieurs reprises entre 2016 et 2017.

Le procureur fédéral extraordinaire Stefan Keller, nommé fin juin pour faire la lumière sur cette affaire, estime qu’il existe « des éléments constitutifs d’un comportement répréhensible » après une des rencontres entre Michael Lauber, Gianni Infantino et le premier procureur du Haut-Valais Rinaldo Arnold, lui aussi visé par la procédure pénale en cours. « J’ai toujours cherché à aider les autorités » Dans un communiqué diffusé dans la soirée, la Fifa a déclaré « prendre acte » de l’ouverture de cette enquête contre son président. Infantino assure qu’il coopérera pleinement avec la justice suisse.

« Depuis que je suis président de la Fifa, j’ai toujours cherché à aider les autorités dans les enquêtes portant sur des actes répréhensibles commis par le passé au sein de la Fifa et je continuerai à le faire, assure-t-il. Des officiels de la Fifa ont par ailleurs rencontré des procureurs d’autres juridictions partout dans le monde précisément à cette fin. Bon nombre d’individus ont depuis été reconnus coupables, notamment grâce à la coopération de la Fifa ».

